الامارات | فرق إطفاء دفاع مدني عجمان تخمد حريق مستودعاً للمواد الغذائية

شكرا لقرائتكم خبر عن فرق إطفاء دفاع مدني عجمان تخمد حريق مستودعاً للمواد الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أمس، من إخماد حريق شب في مستودع للمواد الغذائية في منطقة النخيل، ونتج عن الحادث احتراق محتويات المستودع.

وأفاد مدير إدارة المراكز العميد محمد علي جميرا، أن الحريق شب عند الساعة الواحدة ونصف ظهراً، ولم يسفر عن إصابات، مضيفاً أنه عند الانتهاء من عمليات السيطرة على النيران والتبريد تم تسليم الموقع للجهات المختصة للتعرف على أسباب الحريق.

وثمن جهود رجال الإطفاءوسرعة وصولهم لموقع الحريق والسيطرة عليه، للحد من وصول النيران إلى المباني المجاورة.

وناشد العميد محمد جميرا، بعدم التخزين العشوائي في المستودعات و تكديس البضائع بطريقة غير صحيحة، والالتزام باشترطات الوقاية والسلامة من مسببات الحريق.