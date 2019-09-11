الإمارات تزود قطاع الصحة في أبين بشحنة من المكملات الغذائية

زودت دولة الإمارات قطاع الصحة والسكان في محافظة أبين اليمنية بشحنة من المكملات الغذائية ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي أطلقتها خلال شهر سبتمبر الجاري، في محافظات عدن ولحج وأبين، ويجري تنفيذها تحت إشراف الهلال الأحمر الاماراتي وبالتنسيق مع السلطة المحلية وتشمل سلسلة من الأعمال الإنسانية الإغاثية والصحية ومجالي النظافة والتعليم.

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وقال "صلاح بالليل" مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية خنفر في أبين إن شحنة المكملات الغذائية جاءت في وقتها نظراً لوجود عدد كبير من الأطفال المرضى الذين يعانون مشاكل صحية من بينها سوء التغذية وهم بحاجة ماسة للرعاية الصحية، وثمن دعم دولة الإمارات لمديرية خنفر وقطاع الصحة بها خاصة والمحافظة عامة.