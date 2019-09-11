كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تشاهد شروق الشمس من قمة برج خليفة؟

هل تساءلت يومًا كيف سيكون مظهر شروق الشمس فوق دبي من أطول مبنى في العالم؟

يمكنك الآن مشاهدة مشهد شروق الشمس الرائع من برج خليفة بعد إطلاق مشاهد شروق الشمس في At The Top اعتبارًا من يوم الجمعة 20 سبتمبر.

الخدمة متاحة كل جمعة وسبت من الساعة 5:30 صباحًا إلى الساعة 8:30 صباحًا، وسيكون بإمكان الضيوف الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة في الطابقين 124 و 125 للبرج.

تبدأ أسعار التذاكر من 149 درهم، بما في ذلك وجبة الإفطار، وهي متاحة للشراء عبر الإنترنت أو من مركز الترحيب في The The Top في الطابق الأرضي من دبي مول، بحسب موقع واتس أون.

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وفي الطابق 124، ستتمكن من الاستمتاع بالمناظر الرائعة أثناء تناول وجبة الإفطار في مقهى At The Top، ثم يمكنك التوجه إلى التراس الخارجي للاستمتاع بالمشاهد الخلابة، وستكون التلسكوبات متاحة حتى يمكنك رؤية التفاصيل المثيرة للمدينة.

وسيقدم لك المستوى 125 مناظر بانورامية بزاوية 360 درجة في جميع أنحاء المدينة، وستتمكن حتى من متابعة الشمس أثناء شروقها وتحول السماء من الظلام إلى النور.

وسواء كنت تعيش في دبي، أو كنت سائحاً في المدينة، فهذه واحدة من تلك التجارب الجديرة بالاهتمام التي يمكنك خوضها.

للمزيد من المعلومات وحجز التذاكر: هاتف: 048888124. tickets.atthetop.ae/atthetop