كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن يوتيوب تطلق خدمة بث جديدة للموسيقى في الإمارات والمنطقة

أعلنت يوتيوب أن موقع YouTube Music، وهو تطبيق جديد لبث الموسيقى و خدمة YouTube Premium، وهو اشتراك مدفوع يوفر تجربة خالية من الإعلانات على YouTube باتا متاحين الآن في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ولبنان وعمان.

وتم تصميم موسيقى YouTube لتزويد المستخدمين بالموسيقى التي يحبونها ومساعدتهم على اكتشاف أغنيات وفنانين جدد.

ويأتي الإطلاق بعد أن كشفت YouTube أن الموسيقى هي الفئة الثانية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط بعد الترفيه.

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وتبدأ اشتراكات YouTube Music من 19.99 درهم (4.99 دولار) و YouTube Premium بسعر 23.99 درهم. وسيتم طرح كلتا الخدمتين لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

وتشمل الميزات الرئيسية لموسيقى YouTube فهرسًا شاملاً، وميزة البحث الذكي، و Discover Mix، والتنزيلات الذكية بلا اتصال للأعضاء.

ويوفر YouTube Premium للأعضاء أربع ميزات، بما في ذلك العرض بدون إعلانات، وتشغيل الخلفية، والوصول دون اتصال بالإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل أي فيديو على YouTube لمشاهدته وقتما تشاء، والاشتراك في YouTube Music يتيح الاستماع إلى الموسيقى دون اتصال بالإنترنت وبدون إعلانات، بحسب أريبيان بيزنس.

ويمكن لمستخدمي Samsung Galaxy في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ولبنان وعمان التمتع بوصول مجاني لأربعة أشهر إلى YouTube Premium.