إنجاز 500 وحدة سكنية في عود المطينة الأولى بدبي

دبي (وام)

أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مجمعاً سكنياً جديداً في منطقة عود المطينة بإمارة دبي يتكون من 500 مسكن، إضافة إلى المرافق الخدمية، وذلك على مساحة تبلغ نحو 58 هكتاراً.

ويأتي المشروع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتتكون كل وحدة من المساكن المنفصلة التي يبلغ عددها 292 مسكناً من طابق أرضي من 4 غرف نوم وغرفة معيشة ومجلس وغرفة طعام ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، بالإضافة إلى غرفة غسيل، ويوجد أربعة نماذج للواجهات المعمارية، وتشمل الطراز الإسلامي والمحلي والأندلسي والعصري الحديث.

أما المساكن المتلاصقة البالغ عددها 208 مساكن، فهي عبارة عن مسكنين ملتصقين كل منهما على قطعة أرض مختلفة يفصل بينهما جدار خارجي مشترك، ويتكون كل مسكن من طابق أرضي به غرفتا نوم وغرفة معيشة ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، بالإضافة إلى غرفة غسيل، ويوجد أربعة نماذج للواجهات المعمارية، وتشمل الطراز الإسلامي والمحلي والأندلسي والعصري الحديث.

وتم بناء المساكن بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء وتم استخدام الأنظمة الحديثة، مثل تركيب الكاميرات الأمنية، وتركيب جهاز الإنذار 24/‏‏‏7 بالتعاون مع الجهات الخدمية، مثل وزارة الداخلية، وشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة الإمارات للاتصالات - اتصالات.

وقال المهندس محمد أحمد بورحيمة، مساعد المدير التنفيذي لقطاع المشاريع في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تلعب دوراً مهماً في تعزيز حياة المواطنين، وتوفير خدمات متنوعة لهم في جميع أنحاء الدولة، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية والإسكانية وتطوير بعضها في مختلف المناطق، وذلك لتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، خاصة أن هذه المشاريع تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية المتطورة في الإمارات ضمن معايير عالية من الأمن والسلامة.