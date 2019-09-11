شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية للحد من السرقة

الشارقة (الاتحاد) أطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة حملة توعوية بعنوان: «أمن نفسك تأمن غيرك» بالتعاون مع الإدارات التابعة للإدارة العامة للعمليات الشرطية ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، بجانب مديرية المناطق الخارجية بالقيادة، تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر القادم، وتأتي تنفيذاً لخطط فريق الأجندة الوطنية التي تهدف إلى رفع نسبة الشعور بالأمان في الإمارة، وتتركز بالمنطقتين الشرقية والوسطى، ومنطقة النهدة بمدينة الشارقة، وذلك بالتزامن مع تحقيق القيادة لأجندة مسرعات المستقبل ضمن مبادرة الحي الآمن.

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