شرطة رأس الخيمة: أمن المواطن والمقيم يتصدر أولوياتنا

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية الدور الكبير الذي تقوم به إدارة التحريات والمباحث الجنائية في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بين أفراد وشرائح المجتمع، ومنع وقوع الجريمة.

جاء ذلك خلال تفقده لمختلف أقسام وأفرع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وقد رافقه خلال الزيارة العقيد مروان عبدالله جكه، مدير مكتب قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، والمستشار سيف الشفيري، خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بشرطة رأس الخيمة، وفريق التفتيش، حيث كان في استقبالهم العميد عبدالله علي منخس، مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعقيد أحمد سعيد المنصوري، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

وقال النعيمي: إن أمن المواطن والمقيم والسائح يقع على رأس سلم أولويات شرطة رأس الخيمة التي تبذل جهوداً مضنية في سبيل استتباب الأمن وراحة الأهالي وللحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه زعزعة استقرار الوطن وأمنه، مشيراً إلى أهمية تعاون الجمهور مع الجهود الشرطية من خلال سرعة الإبلاغ عن أية حالات أو مواقف يتم الاشتباه بها للإسهام في التصدي للجريمة قبل وقوعها، ولتحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية.