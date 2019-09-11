«اسكوتر» لأداء عمل الدوريات الشرطية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اطلع اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، على شرح تفصيلي لمواصفات دراجة «اسكوتر»، تحمل خاصية المركبات المستخدمة في عمل الدوريات الشرطية، وذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر القيادة للمقدم أحمد المري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، وذلك لشرح فكرته حول عمل دراجة «الاسكوتر»، وإمكانية الاستفادة منه ضمن عمل الدوريات التي تقوم بها الإدارة في تغطيتها للفعاليات والمناسبات المجتمعية التي تقام على أرض الإمارة، خاصة في المناطق السياحية التي تشهد ازدحاماً جماهيرياً خلال إقامة المهرجانات أو الفعاليات عليها.

وأبدى قائد عام شرطة الشارقة إعجابه بالمواصفات المتوافرة في «الاسكوتر»، حيث يمتاز بسهولة الحركة والتنقل في الأماكن المزدحمة والضيقة بسرعة كبيرة، ما يساعد على رصد الظواهر السلبية التي تقع فيها، ومن مميزاته أنه يعمل ببطارية لمدة «8» ساعات مع إمكانية استبدالها بأخرى بما يسهم في المحافظة على البيئة من خطر التلوث الذي ينتج عند استخدام الآليات التي تعمل بالوقود، إضافة لربط «الاسكوتر» مباشرة مع غرفة العمليات المركزية بوساطة جهاز يتم وضعه على خوذة مستخدمه، فضلاً عن تزويده بكاميرا من نوع «go pro» مثبتة أمام الخوذة.