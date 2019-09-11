«التوعية الاستباقية» في أبوظبي للحد من تراكم المخالفات المرورية

محمد الأمين (أبوظبي)

أطلقت شرطة أبوظبي خدمة «التوعية الاستباقية» لنشر الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق للحد من ارتكاب المخالفات، وتراكم مبالغ مالية على السائقين المخالفين، بما يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وذلك ضمن حملة «درب السلامة» والمسرعات الحكومية.

وأفاد العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، بأن البرنامج يعمل على إرسال رسالة نصية إلى هاتف مالك المركبة، تتضمن فيديو توعية يوضح مدى خطورة المخالفة وأثرها على سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن محتوى التوعية يكون بحسب نوعية المخالفة المرورية المرتكبة، ووفق التالي: لقد ارتكبت مخالفة الانحراف المفاجئ، شاهد خطورة المخالفة بمقطع الفيديو في الرابط أدناه من أجل سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق،

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وذكر العقيد سيف حمد الزعابي، مدير إدارة مرور أبوظبي، رئيس فريق المسرعات الحكومية في قطاع العمليات المركزية، أن التوعية الاستباقية تستهدف تقديم التوعية المرئية المباشرة للسائقين لدى ارتكابهم مخالفات على الطرق، من خلال فيديوهات واقعية لحوادث مرورية مشابهة، لوضع المخالف أمام حقيقة التبعات التي تترتب على المخالفة، من خلال لقطات واضحة من واقع الحوادث اليومية.

وأوضح أن سائقي المركبات بإمكانهم متابعة ما عليهم من مخالفات مرورية ودفعها من خلال قنوات الخدمة الرقمية لشرطة أبوظبي، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية «سهل» المنتشرة على مستوى الإمارة.

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي، نفذت العديد من المبادرات لتسهيل دفع المخالفات المرورية على السائقين، منها الاتفاق مع بنوك، أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والمشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة واحدة باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها دون احتساب أية فوائد على المستفيدين.