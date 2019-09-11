«الصحة» تخفض سعر 410 أصناف دواء

دبي (الاتحاد) أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً وزارياً رقم (130) لسنة 2019 بشأن تخفيض سعر 410 أصناف دوائية مثيلة، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة في تخفيض أسعار الخدمات، واستناداً إلى حرص الوزارة على دعم وتوفير الأدوية بأسعار تنافسية ومتوافقة مع أقل سعر خليجي دعماً للمرضى.

وبناءً عليه خاطبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشركات المعنية، لعقد اجتماع بتاريخ 5 أغسطس 2019 برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وبحضور 58 شركة محلية وخليجية ودولية، وذلك بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة والشركات لدعم المرضى، وتوفير خدمات دوائية بأسعار تنافسية. وخاطبت الوزارة الشركات المعنية رسمياً، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو تخفيض الأسعار في إطار زمني محدد للتطبيق في 15 سبتمبر، وكان الهدف الأساسي من الاجتماع تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية الخاصة بالدولة.

وتضم قائمة الأصناف الدوائية المثيلة التي يشملها التخفيض، طيفاً واسعاً من المجالات لعلاج عدد من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وخفض الدهون وأدوية الذبحة الصدرية، وبنسبة تخفيض تتراوح من 2 إلى 77%، منها 183 صنفاً مصنعاً محلياً و227 مصنعاً إقليمياً عالمياً.

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