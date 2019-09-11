«دبي للرعاية» تختتم حملة مكافحة الاتجار بالبشر

دبي (الاتحاد) اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال المرحلة الخامسة والأخيرة من حملتها السنوية لتوعية الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، تحت شعار «كن على وعي»، والتي استهدفت العاملين في شتّى المجالات، من مختلف الفئات في دولة الإمارات، سواءً العمالة المنزلية أو العمال بالمطاعم والفنادق، وفي المصانع والشركات والمزارع. واستهدفت الحملة كذلك العاملين في صالونات التجميل والمحال التجارية المختلفة.

وحرصت المؤسسة في هذه الحملة على التعريف بجريمة الاتجار بالبشر وأبرز الأساليب للتغرير بالضحايا، بالإضافة إلى تقديم النصائح للوقاية منه، مثل تجنب التعامل مع المكاتب الوهمية التي تتقدم بعروض عمل مغرية، وعدم منح الثقة المطلقة للآخرين الذين يكونون أحياناً جزءًا من عصابات الاتجار بالبشر.

وأكدت عفراء البسطي المدير العام للمؤسسة، أهمية التدقيق بعقود العمل، على أن تكون مكتوبة بلغة يفهمها المتقدم للوظيفة، بالإضافة إلى تجنب الكثير من المحاذير الأخرى التي يمكن أن تمهد الطريق بأن يكون ضحية مثل عدم الوقوع تحت طائلة الديون، وكذلك ضرورة المحافظة على الأوراق الثبوتية، وغيرها.

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