«نادي دبي للصحافة» يناقش ملامح خطة «عاصمة الإعلام العربي 2020»

دبي (الاتحاد)

نظّم «نادي دبي للصحافة» برئاسة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، اجتماعاً ضم المؤسسات الإعلامية والصحافية بقطاعيها الحكومي والخاص، لمناقشة الخطوط العريضة لخطة العمل المواكبة لاختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، واستعراض أفكار ومبادرات من شأنها ترسيخ ريادة دبي عاصمةً للإعلام العربي للعام 2020، وتعزيز موقعها كمركز إعلامي رائد إقليمياً وعالمياً.

واستهلت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، الاجتماع بالترحيب بالمشاركين في الاجتماع، من مسؤولي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وقالت: «لم يكن اختيار وزراء الإعلام العرب مؤخراً لدبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020 وليد الصدفة، بل هو رؤية استراتيجية ضمنت لدبي هذه المكانة، وجاء هذا الاختيار نتاج عمل متواصل وجهد كبير ومنظومة متكاملة، نعتز بإسهام نادي الصحافة فيها عبر مبادرات نوعية من أهمها «منتدى الإعلام العربي» و«جائزة الصحافة العربية» التي واصلت على مدار نحو 20 عاماً تكريم أقلام مبدعة، أثرت الساحة الصحافية العربية بفكرها البنّاء وأسلوبها المتميز في الطرح والتناول لعديد من الموضوعات والقضايا المهمة».

ونوهت بضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتأكيد حقيقة أن «الإمارات أصبحت نموذجاً في المنطقة، وأن المحافظة على قوة هذا النموذج تتطلب جهوداً مضاعفة وأفكاراً خلاقة»، مشيرة إلى أن خطة العمل للعام القادم ستركز على مستقبل الإعلام العربي وكيفية دعم رسالته، علاوة على إبراز إسهامات دولة الإمارات في تطوير رسالته وتعزيز قدراته.

تخللت الجلسة التي عُقدت في مقر نادي دبي للصحافة، أفكار حول تخصيص جانب من الأنشطة والفعاليات المتضمنة في خطة الاحتفال بدبي عاصمة للإعلام العربي، للاحتفاء بالقدس كعاصمة أبدية للإعلام العربي، والعمل على إبقاء القضية الفلسطينية عموماً، وقضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصاً، حيّة في عقول وقلوب العرب والمسلمين من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق خطة إعلامية متكاملة.

كما ناقش الاجتماع البدء في وضع الإجراءات النهائية وتحديد موعد للاحتفال المركزي، والمحددة من قبل اللجنة المشتركة والمكونة من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب والملتقى الإعلامي العربي والدولة «عاصمة الإعلام العربي»، على أن تمتد فعاليات الاحتفال على مدار عام كامل بدءاً من يناير وحتى ديسمبر 2020. كم ناقش الاجتماع ضرورة الوقوف على أبرز التوجهات الراهنة والمستقبلية في المجال الإعلامي، والتركيز على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تأكيد مكانة دبي كعاصمة للإعلام العربي.

شارك في الاجتماع إبراهيم العابد، مستشار المجلس الوطني للإعلام، وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وأحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي.