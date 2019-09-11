شرطة العاصمة تنفذ «العودة إلى المدارس»

أبوظبي (الاتحاد) نفذت مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، مبادرة «العودة إلى المدارس» على مستوى المديرية والمراكز التابعة لها، واشتملت على خصومات وتخفيضات على القرطاسية والمستلزمات المدرسية لمنتسبي المديرية والمتعاملين في الفترة الصباحية، في قاعة المكتبة. وأوضح العقيد حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الإيجابية بين المنتسبين والمتعاملين وإسعادهم، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد واحتفاءً بعودة الطلاب إلى المدارس، مشيراً إلى أن المبادرة تضمنت معرضاً لمستلزمات القرطاسية بأسعار مخفضة.

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