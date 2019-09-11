6 مدارس جديدة بمليار درهم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن مباشرتها العمل في بناء وتشييد 6 مدارس جديدة في بني ياس والرحبة ومدينة الرياض والظاهر والباهية وشعاب الأشخر، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار درهم، مشيرة إلى أنها تنفذ هذه المدارس، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وذلك ضمن 6 مشاريع مختلفة.

ويأتي تشييد المدارس الـ6 الجديدة في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذ توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في توفير مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطور في الإمارة، وأيضاً توفير البيئة التعليمية المحفزة للطلبة والمعلمين على حد سواء.

وأكدت «مساندة» حرصها خلال تنفيذها مشاريع التعليم بصفة عامة على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، مشيرة إلى أن كل مدرسة سيتم إنشاؤها على أساس تقييم اللؤلؤتين للمباني المستدامة والمصنفة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والتي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام، إلى جانب الالتزام بمطابقة جميع المواد والمعدات والأجهزة المستخدمة لأحدث مواصفات الاستدامة.

وذكرت أنها ستزود المدارس الجديدة بأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية من تكييف هواء وأنظمة مكافحة حريق، وغيرها بما يتوافق مع دليل التصميم ومتطلبات دائرة التعليم والمعرفة، وبما يتوافق أيضاً مع اللوائح ومتطلبات الهيئات الحكومية، إلى جانب مراعاة التقيد بالمعايير القياسية المتبعة عالمياً، ونظام إدارة المشاريع بشركة «مساندة» الذي يتبنى معايير لضوابط الجودة والالتزام بتطبيق معايير السلامة المهنية، وعدم الإضرار بالبيئة وفق برنامج زمني معد مسبقاً، وذلك انطلاقاً من حرص «مساندة» على المساهمة في تحقيق أهداف خطة إمارة أبوظبي.

ولفتت إلى أن المشاريع الـ6 تأتي في إطار برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل، الذي يتوافق مع أفضل الممارسات، سواء من حيث تصميم الصفوف المدرسية والقاعات متعددة الاستخدام، أو من حيث البيئة المناسبة والجاذبة للتعليم، والتي تتوافق مع احتياجات أجيال المستقبل.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة الحرص على توفير البيئة المثالية للتعليم، من خلال بناء مدارس حديثة ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التي تدعم تطوير العملية التعليمية في أبوظبي، وأشارت إلى أن المباني المدرسية الحديثة أصبحت تعزز لدى الطلبة مفاهيم التنمية المستدامة، وذلك من خلال تلقيهم للعلم والمعرفة في مدارس صديقة للبيئة وجاذبة لكل من الطلبة والطاقم الإداري والفني، لافتة إلى أن تصاميم مدارس المستقبل تعتبر المكان الأمثل لخلق مفهوم الإبداع والابتكار وتعزيز مهارات الطلبة ومواهبهم، وممارسة كافة الأنشطة المتنوعة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الحديثة.