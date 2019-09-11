7 مشاريع لإسعاد المتعاملين في محاكم العين

أبوظبي (الاتحاد)

دشن المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، 7 مشاريع خدمية في محاكم العين، من أبرزها مركز إسعاد المتعاملين الذي يقدم كافة الخدمات عبر نافذة واحدة ودون الحاجة إلى التنقل بين مكاتب المحكمة، ومركز الترجمة عن بعد، وقاعة متعددة الاستخدامات مزودة بتقنية الاتصال المرئي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى مقرات الدائرة بمنطقة العين، في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة المتابعة الحثيثة للأداء في مختلف مقرات دائرة القضاء والتعرف عن قرب على طبيعة الخدمات المقدمة، ومتطلباتها التطويرية بما يحقق التميز في تقديم خدمات قضائية وعدلية وفق أرقى الممارسات العالمية.

وكان العبري قام خلال الزيارة بجولة في مباني محاكم العين، رافقه فيها سعيد الكعبي رئيس محاكم العين الابتدائية، ومحمد الجندي نائب رئيس محاكم العين الابتدائية، وأحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، ومحمد النيادي المدير الإداري لمحاكم العين، حيث اطلع على سير العمل في القضايا بمحاكم العين، واستمع إلى شرح وافٍ حول أساليب العمل من الوجهين القانوني والإداري، والتحديات الموضوعية وكيفية التعامل معها وفق معايير الابتكار والتميز، وذلك بما يحقق رضا المتعاملين، كأحد أهم مؤشرات استراتيجية دائرة القضاء.

كما تضمنت الجولة؛ الاطلاع على المشاريع المستحدثة في محاكم العين.