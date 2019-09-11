«التربية» تطلق أكاديمية العلوم الرياضية خلال العام الدراسي الحالي

دينا جوني (دبي)

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل أكاديمية العلوم الرياضية التي أعلنت عنها العام الدراسي الماضي، وستبدأ بتفعيلها في الفصل الأول كجزءٍ من المنظومة الحديثة للمدرسة الإماراتية، ويهدف مشروع الأكاديميات إلى تحديد ورعاية الطلبة والطالبات الموهوبين على مراحل من مختلف الحلقات الدراسية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة والتربية البدنية.

وسيتم اختيار الطلبة في سن مبكرة لتلقي المزيد من التوجيه والإرشاد من خلال حصص متخصصة، وتوجيههم لتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم البدنية الرياضية طوال فتره وجودهم في المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد استحدثت «الأكاديميات» التي يدرس الطلبة فيها نفس المواد الأساسية كما في المسار العام، إلى جانب 3 قطاعات يمكن للطالب التخصص في واحد منها، وهي أكاديمية الفنون الإبداعية، وتتيح للطلبة التخصص في الفنون البصرية أو المسرح أو الموسيقى. وأكاديمية العلوم الرياضية، حيث يدرس الطلبة مجموعة واسعة من موضوعات العلوم الرياضية الأكاديمية والعملية. وأكاديمية العلوم الزراعية ويتخصص الطلبة في علم النبات، أو علم الحيوان، أو الأمن الغذائي.

ولفتت الوزارة من خلال قطاع الرعاية والأنشطة في «نبذة عن مشروع أكاديمية العلوم الرياضية» عممتها على مديري المدارس الحكومية، أن جميع مدارس الحلقة الأولى ستكون جزءاً من المشروع خلال العام الدراسي الجاري، وسيتم فيها اختيار المواهب خلال الأسبوع الأول والثاني من كل فصل دراسي خلال دروس التربية البدنية للصفوف من الأول إلى الرابع.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل معلمي التربية البدنية داخل المدرسة من خلال أنشطة لاصفية تنظم خلال أوقات الاستراحة على سبيل المثال أو بعد الدوام المدرسي. ولا تزيد مدة النشاط عن 30 إلى 45 دقيقة في الأسبوع، على أن يتم اختيار الطلاب الذين يتمتعون بمؤهلات بدنية ورياضية عالية دون غيرهم من الطلبة للالتحاق بالأكاديمية.

كما يستهدف المشروع للعام الدراسي 2020-2021 الصف السادس في الحلقة الثانية والصف التاسع في الحلقة الثالثة، لذلك سيخضع الطلبة في صفوف الخامس والثامن خلال العام الجاري لاختبارات التربية البدنية ليكونوا جزءاً من أكاديمية العلوم الرياضية في العام الدراسي المقبل. إلا أن هذه الاختبارات ستطبّق فقط في المدارس التي تتوافر فيها الشروط والمعايير من الحلقتين الثانية والثالثة. وسيتم في هاتين المرحلتين اختيار الطلاب الذين لديهم موهبة بدنية استثنائية وكفاءة أكاديمية رياضية عالية، على أن يتراوح عددهم بين 15 و20 طالباً من الصف الواحد. وستوفر وزارة التربية والتعليم مشرفاً متخصصاً في علوم الرياضة ومعلماً في المدارس التي سيطبق فيها المشروع في الحلقتين الثانية والثالثة.

وكجزء من المشروع، سيكون لكل من الحلقتين الثانية والثالثة دروس إضافية ضمن أكاديمية العلوم الرياضية بديلة لبعض مواد الفئة «ب» أي مواد المشاريع التطبيقية والعملية، تعلن عنها الوزارة قريباً. ولذلك وجّهت الوزارة المدارس إلى إضافة شعبة واحدة لأكاديمية العلوم الرياضية في مدارس الحلقة الثالثة وفق الأعداد المطلوبة. وإذا تعذّر ذلك، أشارت الوزارة إلى تقسيم الطلبة الذين تمّ اختيارهم للأكاديمية على شعبتين كحدّ أقصى لتسهيل وضع الجدول الدراسي الخاص بهم.