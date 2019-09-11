3 دقائق لاستكمال استمارات المرشحين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن استقبالها للمرشحين بمقارها الثلاثة في كل من مدينة أبوظبي بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعين والظفرة، وذلك لاستكمال إجراءات الموافقة على خطة الحملة الدعائية وفق الاستمارة المخصصة والمعتمدة من اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى اعتماد استمارة المقر الانتخابي للمرشح واستمارة طلب وكيل للمرشح، مؤكدة أن هناك إقبالاً كبيراً من المرشحين لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالحملات الانتخابية، وأن العملية تسير بطريقة سلسة، وفي وقت زمني لا يتعدى من 3 إلى 4 دقائق.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بكافة أحكام وضوابط الحملات الانتخابية الواردة في التعليمات التنفيذية والتي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أنها ستقوم بمراقبة جميع الحملات الدعائية للمرشحين، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأشارت اللجنة إلى استمرارها في عملية الترويج للعملية الانتخابية، حيث تم إرسال الرسائل النصية للمرشحين بتوقيتات بدء الحملات الدعائية، وأهم الضوابط الواجب اتباعها عند الإعلان والدعاية، كما تم توفير منصتين في كل من بلدية مدينة العين ومركز تم في مدينة زايد، زودتا بالمعلومات والمواد التوعوية كافة لضمان تسهيل إجراءات المرشحين في تلك المناطق.

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