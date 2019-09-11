التنمية والتعليم أبرز عناوين حملات الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

مع بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الشارقة، تعددت برامج المرشحين، فمنهم من ينادي بالتوطين وإعادة النظر في تعديل حال المتقاعدين، وآخر بأهمية التنمية وخدمة المجتمع، ومنهم من يعد بالتواصل المباشر مع أفراد المجتمع لنقل أصواتهم إلى صناع القرار، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم ووضع منهجيات واضحة في جميع مراحله والاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين المواطنين وتحسين أوضاعهم المهنية. وقالت فاطمة حسن: «اكتسحت إعلانات المرشحين الشوارع ونواصي الطرقات، لكننا لا زلنا نعاني بشيء من الضبابية حول برامجهم الانتخابية، خاصةً وأن البعض يعد الكثير».

وأشار محمد عبد العزيز، إلى أن عدداً كبيراً من المرشحين يلجأ إلى العلاقات والأصدقاء من أجل الحصول على الأصوات، ونظل نحن في حيرة وحرج من الأمر، خاصةً وأنه قد أصبح لدينا وعي جيد حول أهمية العملية الانتخابية، وضرورة اختيار من نراه الأفضل والأنسب للتصويت له.

وأضافت: نحن نطالب المرشحين باختيار البرنامج الانتخابي بعناية أكثر، وعمل دراسات علمية تقنع الناخب من خلالها بأهمية برنامجه حتى يمنحه صوته عن قناعة.