160 صورة ولوحة إعلانية لمرشح واحد في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أصدرت بلدية أم القيوين خلال الأيام الماضية نحو 295 تصريحاً للدعاية الانتخابية لعدد من المرشحين في أم القيوين، توزعت بين صور على أعمدة الإنارة ولوحات دعائية على جانبي الطريق، وفي الأماكن العامة تم تحديدها مسبقاً بحيث لا تعيق الرؤية على السائقين.

وأوضحت البلدية أن عملية استخراج التصاريح تستغرق وقتاً قصيراً، وبرسوم رمزية، ويعطى المرشح المكان الذي يختاره، بعد أن يتم معاينة الموقع والتأكد من عدم حجزه لمرشح آخر، مشيرة إلى أن بعض الشوارع واللوحات محجوزة لدى شركات الإعلانات المعتمدة من لجنة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وأضافت أن الأسبوع الحالي شهد إقبالاً ملحوظاً من المرشحين لاستخراج تصاريح للدعاية الانتخابية، وأن أحد المرشحين قام بتركيب أكثر من 160 صورة ولوحة إعلانية، في مختلف مناطق الإمارة، لافتة إلى أن هناك التزاما واضحا من قبل المرشحين حتى الآن في تنفيذ الحملات الدعائية، ولم تسفر الجولات الميدانية التي قام بها مفتشو البلدية بالتنسيق مع اللجنة عن أي مخالفة.

وقالت البلدية إن المرشحين يتنافسون على اختيار الأماكن الحيوية، التي تشهد ازدحاماً للمركبات، لوضع اللوحات الإعلانية الخاصة بهم.