الامارات | شرطة أبوظبي تطلق مبادرة لتقسيط المخالفات المرورية دون فوائد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق مبادرة لتقسيط المخالفات المرورية دون فوائد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة، لتسهيل دفع المخالفات المرورية على السائقين، إذ اتفقت مع بنوك: أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والمشرق، ومصرفي أبوظبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة واحدة، باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة منها، دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

في سياق متصل، أطلقت شرطة أبوظبي، خلال مؤتمر صحافي أمس، خدمة «التوعية الاستباقية»، لنشر الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق، والحد من ارتكاب المخالفات وتراكم مبالغ مالية على السائقين المخالفين، بما يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وذلك ضمن حملة «درب السلامة» والمسرعات الحكومية.

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وأفاد مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد سهيل سعيد الخييلي، بأن البرنامج يعمل على إرسال رسالة نصية إلى هاتف مالك المركبة، تتضمن فيديو توعوياً، يوضح مدى خطورة المخالفة، وأثرها في سلامة مستخدمي الطريق. وأوضح أن محتوى التوعية يكون بحسب نوعية المخالفة المرورية المرتكبة، مثل «لقد ارتكبت مخالفة الانحراف المفاجئ، شاهد خطورة المخالفة بمقطع الفيديو من أجل سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق».

من جانبه، ذكر مدير إدارة مرور أبوظبي رئيس فريق المسرعات الحكومية في قطاع العمليات المركزية، العقيد سيف حمد الزعابي، أن «التوعية الاستباقية» تستهدف تقديم التوعية المرئية المباشرة للسائقين لدى ارتكابهم مخالفات على الطرق، من خلال فيديوهات واقعية لحوادث مرورية، مشابهة لوضع المخالف أمام حقيقة التبعات التي تترتب على المخالفة.