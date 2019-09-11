الامارات | شرطة أبوظبي تحبط عملية تسلل عبر منفذ حدودي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحبط عملية تسلل عبر منفذ حدودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت شرطة أبوظبي محاولة تهريب 18 عاملاً في شاحنة عبر منفذ خطم الشكلة في مدينة العين، بينهم عدد من النساء، في محاولة تسلل لدخول الدولة بطريقة غير مشروعة.

وكانت شرطة أبوظبي تلقت معلومة أمنية بوجود محاولة تسلل عبر منفذ خطم الشكلة، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لضبط المتسللين.

وأشادت شرطة أبوظبي بتعاون الشركاء الاستراتيجيين، وجهودهم المثمرة التي أسهمت في ضبط المتسللين، مؤكدة أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن، موضحة أن مثل هذه الحالات، ينجم عنها مخاطر كبيرة، ترفع من حجم المهددات والجرائم، قد تصل إلى حد القتل والسرقة والاعتداء، وأن الدولة تتخذ إجراءات صارمة حيالها.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار، ومضاعفة الجهود بالتعاون مع الجهات المختصة في عمليات التدقيق وتعزيز إجراءات التفتيش والمتابعة والمراقبة. وذكرت أن التسلل عبر الحدود يشكل واحداً من أخطر العمليات التي تلقي بآثار سلبية على أمن المجتمع، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الدولة من تقدم اقتصادي وتنموي كبير، يجعلها هدفاً لشريحة لا تغفل أجهزة وقوانين الدولة عن عبثها.