الامارات | شرطة الشارقة تحدد 8 إرشادات للحماية من السرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحدد 8 إرشادات للحماية من السرقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة الشارقة ثمانية إرشادات تجسد خط الأمان ضد السرقة، وطالبت الجمهور الالتزام بها لحمايته من السرقة، وأطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة حملة، توعية بعنوان «أمن نفسك.. تأمن غيرك»، بالتعاون مع الإدارات التابعة للإدارة العامة للعمليات الشرطية، ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومديرية المناطق الخارجية، وتستمر الحملة حتى 10 أكتوبر المقبل.

وأكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة، العميد عارف بن هديب، حرص القيادة على تعزيز الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال توعيتهم بالظواهر والسلوكيات السلبية التي تظهر بين حين وآخر، ومن تلك الظواهر السلبية، السرقة التي يقوم بها بعض أصحاب النفوس الضعيفة.

ومع انطلاقة برامج الحملة تولى فريق من إدارة الشرطة المجتمعية توزيع مطويات توعية على الجمهور وقائدي المركبات بمنطقة النهدة بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية)، تحمل في محتواها شرحاً وافياً عن كيفية حمايتهم من مخاطر السرقة.

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واشتملت الحملة على ثمانية إرشادات تجسد خط الأمان ضد السرقة، وتحافظ على الممتلكات، وهي الحرص على عدم إظهار المقتنيات الثمينة أمام الغرباء، وعدم الاستماع لمن يتظاهر بإرشادك إلى وجود خلل ما بمركبتك، وتجنب إظهار الأموال التي يسحبها الأفراد من البنوك أمام المارّة، وتجنب كتابة الرقم السري على بطاقة الائتمان، والاحتفاظ به في مكان آمن، بالإضافة إلى الانتباه لظاهرة البصق أو العطس على الثياب من قبل الآخرين، فقد يكون ذلك سبباً من أسباب وقوع جريمة السرقة.

وشدّدت الحملة على عدم وضع الأموال والحقائب بجوار السائق، الأمر الذي قد يعرضها للسرقة، وحفظها في مكان آمن بعيداً عن ضعاف النفوس، وتجنب وضع محفظة النقود في الجيب الخلفي للبنطلون، إلى جانب إبلاغ الشرطة فور الارتياب بوجود شيء ما يثير الاشتباه، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تهديد تتعرض له أو ابتزاز، وذلك على الرقم (999) الخاص بالحالات الطارئة، والرقم (901) المخصص للحالات غير الطارئة.