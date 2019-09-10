"الصحة العالمية" تشيد بجهود محمد بن زايد للقضاء على شلل الأطفال عالمياً

أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على مرض شلل الأطفال حول العالم.

وأعرب المدير العام للمنظمة، في تصريح له بهذا الشأن، عن شكره لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستضافتها في 19 نوفمبر المقبل، حدث التبرع لصالح دعم جهود المنظمة للقضاء على المرض عالمياً.

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وقال أدهانوم "نيابة عن منظمة الصحة العالمية وشركائنا في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، أشكر في هذا الصدد دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأكد أن "القضاء على شلل الأطفال لا يتحقق بدون شركاء مثل الإمارات".