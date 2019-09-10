مذكرة تفاهم بين "أبوظبي الرقمية" وحكومة إستونيا لتعزيز الشراكة في التحول الرقمي

وقعت هيئة أبوظبي الرقمية وحكومة أستونيا مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال الحكومة الرقمية، وتفعيل أطر التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة في مجال التحول الرقمي في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة كريستي كاليولايد، رئيسة جمهورية أستونيا لوفد من هيئة أبوظبي الرقمية برئاسة سعادة الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام الهيئة، في قصر الرئاسة الأستونية، وذلك خلال زيارة رسمية أعلن عنها اليوم عكست حرص الهيئة على مواكبة أحدث المستجدات العالمية لتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الحكومية الرقمية المبتكرة بما يعزز مكانة أبوظبي الريادية ويدعم تنافسيتها في كافة المجالات.

واطّلع الطرفان، خلال اللقاء، على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة وأهم المستجدات ذات الصلة، بإثراء تجربة المتعامل وتطوير الحلول الرقمية والبيانات والتقنيات الحديثة وفي مقدمها تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين".

وأكدت سعادة الدكتورة روضة سعيد السعدي، على أهمية الزيارة وقالت: "نتقدم بالشكر لفخامة رئيسة جمهورية إستونيا كريستي كاليولايد على حفاوة الاستقبال، الذي عبرت خلاله عن احترامها وتقديرها لدولة الإمارات قيادةً وشعباً، مؤكدة على المكانة الريادية التي وصلت إليها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات".

وأكدت أن هذه الزيارة شكلت فرصة مثالية للاطلاع على ملامح إحدى أهم التجارب الحكومية الناجحة في مجال التحول الرقمي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي تجسيداً لالتزام الهيئة بتوطيد جسور التعاون العالمية الناجحة في مختلف دول العالم، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات المبتكرة وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة مساعي الهيئة نحو توفير حلول رقمية متكاملة، وتأمين البنية التحتية الرقمية، وصولاً إلى مستقبل رقمي يضمن تعزيز جودة حياة الأفراد تماشياً مع الرؤى والتوجهات الحكومية.

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وأعربت السعدي عن تطلع "هيئة أبوظبي الرقمية" قدما إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والتي ترسم ملامح المستقبل الرقمي في إمارة أبوظبي من خلال توظيف الحلول والتقنيات الحديثة لتسهيل حياة مختلف شرائح المجتمع، والارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم، فضلاً عن تحقيق الريادة في المجالات التكنولوجية عبر توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وتخدم مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وعلى هامش الزيارة، التقت الدكتورة روضة السعدي، والوفد المرافق عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين في جمهورية أستونيا، وعلى رأسهم معالي أورماس رينسالو، وزير خارجية أستونيا؛ وتيمار بيتركوب، وزير الدولة؛ وأوكو ساريكانو، مدير الأمن السيبراني؛ وسيم سكوت، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في أستونيا ووزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات؛ حيث تم الاطلاع على تجربة الحكومة الأستونية الرقمية التي تعتبر من الأنجح عالمياً، بالإضافة إلى بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تجربة المتعاملين والأمن السيبراني والمجتمع الرقمي والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات. كما قدّم وفد الهيئة نظرة عامة على "إستراتيجية أبوظبي الرقمية" ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".

واختتم الوفد جدول أعماله باجتماع طاولة مستديرة نظمته "مختبرات بي.إتش.سي" BHC Laboratories بحضور نخبة الشركات الأستونية الرقمية الرائدة والحوكمة الرقمية والأمن السيبراني، حيث جرى البحث حول المستجدات العالمية في مجال التحول الرقمي وكيفية تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بالخدمات والبيانات والحلول الحكومية.