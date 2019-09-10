إحالة «طبيبة الخلايا الجذعية» إلى العمل الإداري

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أحالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الطبيبة المواطنة «م. أ. ل»، والمعروفة إعلامياً بـ «طبيبة الخلايا الجذعية»، إلى العمل الإداري، لحين الانتهاء من التدقيق على شهاداتها العلمية والأكاديمية ومؤهلاتها الجامعية، على أن تحتفظ بجميع مميزاتها الوظيفية، وذلك كإجراء احترازي من شأنه عدم تمكينها من أي تعامل مع المرضى.

وأبلغت الوزارة «الاتحاد» بأنها تسلمت، صباح اليوم، رسالة من هيئة الصحة في دبي، تفيد بإيقاف ترخيص الطبيبة المذكورة، «كإجراء احترازي» لمدة 3 أشهر، يتم خلالها التحقق من صدقية الشهادات العلمية والتدقيق على الجامعة أو المؤسسات العلمية الحاصلة منها على شهادة الطب أو شهادات أكاديمية أخرى.

وأوضحت أنه تمت دراسة موضوع الطبيبة طوال اليوم من الناحية القانونية والإدارية، وتم التوصل إلى استمرارها في عملها، دون ممارسة الجانب الطبي، لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، وهي المدة المتوقعة للانتهاء من تدقيق هيئة الصحة بدبي على شهادتها العلمية، على أن يتم بعد ذلك اتخاذ القرار المناسب.

وقالت مصادر: «إنه لا يجوز قانوناً إنهاء خدمات هذه الطبيبة في الوقت الراهن، لأنه لا يوجد أي دليل حتى الآن يثبت أن شهادتها الطبية مزورة أو غير معترف بها»، مشددة على ضرورة التأني وعدم التسرع في الحكم عليها لتجنب عدم اتخاذ إجراءات غير مناسبة بحقها.

وذكرت أن الطبية ستظل في المستشفى نفسه التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الذي تعمل فيه حالياً، ولن يتم نقلها إلى مرفق طبي آخر، حفاظاً على استقرارها ومكان عملها، حيث تعمل في قسم الجراحة كممارس عام منذ نحو عامين في المستشفى، وتتلقى الدعم اللازم لها كطبيبة في بداية مشوارها المهني.

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وكشفت المصادر أنه تم، مع بداية تعيين الطبيبة المذكورة، التأكد من شهادتها الجامعية المقدمة، حيث أفادت الشركة المعتمدة للتدقيق بأن شهادتها صحيحة ومن جامعة معترف بها، فضلاً عن أن الطبيبة تقدمت بترخيص بمزاولة المهنة صادر من هيئة الصحة في دبي، وهو ما دفع الوزارة إلى تعيينها، لاسيما أن هناك توحيداً لمعايير التراخيص الطبية الآن على مستوى الدولة، بمعنى أن الطبيب أو الطبيةب الصادر له ترخيص بمزاولة المهنة من أي جهة حكومية، سواء اتحادية أو محلية، يمكنه العمل لدى الجهة الأخرى، وهو الأساس الذي اعتمدت عليه الوزارة في التعامل مع الحالة المذكورة.

بالمقابل، سادت حالة من الارتياح من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الذين تداولوا موضوع الطبيبة المذكورة، وكانوا قد تولوا خلال الأيام الماضية حملة للتشكيك في مصداقية شهاداتها العلمية، معتبرين أن القرار، انتصار للقيم المهنية الطبية وحفاظ على أرواح المرضى.

ودعوا إلى ضرورة التدقيق على الشهادات العلمية في مختلف المجالات، خاصة المجال الطبي، وبالذات من جهات عملية خارجية، وذلك نظراً لحساسيته وخطورته وتعلقه بأرواح البشر، مشيرين إلى وجود كثير من الأخطاء الطبية التي ارتكبت في حق المرضى خلال الفترة الأخيرة، ويقف وراءها الكثير من الأسباب، أبرزها الحصول على شهادات علمية من جهات علمية ضعيفة أو غير معترف بها، وكذلك بسبب الإهمال وتدني التدريب والتأهيل.

وطالبوا بضرورة إعادة النظر في طرق ووسائل اعتماد الشهادات العلمية، لتكون أكثر صرامة ومصداقية، وعدم النظر إلى شيء سوى صدقية الجهات العلمية الصادر عنها الشهادات، وقدراتها العلمية ومدى قيامها بدورها العلمي على أكمل وجه، حتى يتسنى للجهات، خاصة الطبية، أن تقدم خدمات تليق باسم وسمعة دولة الإمارات.