محمد بن راشد يلتقي رائد الأعمال الذي باع شركته بـ 3.3 مليار درهم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن "دبي تحولت إلى سليكون فالي الشرق الأوسط".

وأضاف سموه أن "رؤيتنا لمدينة دبي للإنترنت وغيرها من المدن التخصصية التي أطلقناها، بدأت تؤتي ثمارها، عبر خلق قطاعات اقتصادية جديدة، وصناعة ثروات جديدة، ورجال أعمال عالميين".

وجاء ذلك أثناء لقاء سموه رائد الأعمال في قطاع التكنولوجيا ديف توراخيا، الذي باع شركته "ميديا دوت نت"، التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً لها بمبلغ 3.3 مليار درهم، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من المسؤولين.

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وقد شهدت دبي سلسلة من الصفقات المليارية الضخمة لبيع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى، من بينها شركة "كريم" التي بيعت لشركة "أوبر" بـ 11 مليار درهم، و"سوق.كوم" التي بلغت صفقة الاستحواذ عليها من شركة "أمازون" أكثر من ملياري درهم، وغيرهما.

وستبقى دبي حاضنة للعقول والمواهب، وبيئة مثالية لرواد الأعمال والتكنولوجيا.