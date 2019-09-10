رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها منصور بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله في قصر الوطن معالي بيبوت أتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان.

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جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات البلدين، وسبل تطوير التعاون في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.