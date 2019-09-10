"الاتحادية للضرائب": رد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً يتم إلكترونياً

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عمليات رد الضريبة للفئات المؤهلة للاسترداد تتم بآليات مباشرة بين الهيئة ودافعي الضرائب دون أي وسطاء، وذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المتطورة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تتوافر بها أعلى مستويات الأمان في التعاملات المالية، منوهة بأن عمليات رد الضريبة تتم عبر الأنظمة الرسمية باستخدام رقم (IBAN) (آي بان) المصرفي الخاص بكل مسجل لدى الهيئة، وذلك عبر الأنظمة الخاضعة والمرتبطة إلكترونياً بالمصرف المركزي.

وأوضحت أن هذه الأنظمة الرسمية تعتمد على التعامل المباشر بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمسجلين لديها من خلال أرقام التسجيل الضريبية، وتتميز بالدقة، وسرية البيانات، وعدم إمكانية الاطلاع عليها من خلال البريد الإلكتروني، أو أية وسيلة أخرى قد تكون عرضة للقرصنة الإلكترونية.

وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها لكافة المسجلين لدى الهيئة لاتخاذ الحيطة والحذر، وتحري الدقة، والمحافظة على سرية معلوماتهم الخاصة، مشددة على أنه لا يجب الإفصاح لأي جهة، أو شخص عن أي بيانات أو معلومات مالية أو محاسبيه خاصة.

وأكدت أن كافة خدمات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، ورد الضريبة للمؤهلين قانوناً للاسترداد، وغيرها من خدمات أو إرشادات للمسجلين والخاضعين للضريبة تتم بخطوات مبسطة في دقائق قليلة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية بهدف تسهيل العمليات المرتبطة بالالتزامات الضريبية للخاضعين للضرائب بأسهل وأسرع الوسائل التقنية.

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