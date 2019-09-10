إصابة 15 طالباً في تصادم حافلة مدرسية و"صهريج مياه" بدبي

تحرير الأمير (دبي)

تسبب حادث مروري على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية فرع الورقاء، ومركبة صهريج مياه "تنكر"، في إصابة 14 طالباً ومشرفَتين بإصابات بسيطة، وإصابة طالبة ومشرفة ثالثة وسائق الصهريج بإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد.

وأكدت إدارة مستشفى راشد خروج جميع المصابين بعد إجراء العلاجات اللازمة باستثناء الحالات الثلاث حيث خضعت المشرفة لعملية تثبيت كسر في منطقة الحوض، فيما أودع السائق في شعبة الجراحة العصبية لإصابته بكسر في الجمجمة، أما الطالبة فتم وضعها تحت الملاحظة على مدار 24 ساعة لإصابتها بارتجاج في الدماغ.

وقال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبتين، والتحقيق جار لمعرفة أسباب وقوعه، لافتاً إلى أن الحادث تسبب في ازدحام مروري على جسر معبر الخليج التجاري، واعتبر المزروعي مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات إحدى المخالفات الخطرة، التي يقع فيها كثير من السائقين وتتسبب دائماً في حوادث بليغة، رغم التحذيرات المتكررة، والتوعية بضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر.

بدورها، أفادت مجموعة "جيمس للتعليم" في بيان لها بتعرض إحدى حافلاتهم المدرسية لحادث مروري أثناء طريقها إلى المدرسة صباح أمس، مؤكدة أن جميع الطلاب بخير، فيما تعرضت مجموعة صغيرة من الطلاب والموظفين لإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم خضوع باقي الطلاب لفحوصات طبية شاملة من طبيب المدرسة، مؤكدة أن ضمان سلامة الطلاب وأمنهم يأتي على رأس قائمة أولوياتها.



واستقبل مستشفى راشد، مصابي حادث الحافلة المدرسية، وعددهم 19 مصاباً بينهم 15 طالباً وطالبة معظمهم ينتمون لفئة عمرية صغيرة السن حيث تعامل المستشفى مع جميع الحالات التي تراوحت بين البسيطة والمتوسطة وأمر بإخراج جميع الحالات البسيطة وعددها 16 حالة بعد تلقي العلاج اللازم، باستثناء طالبة واحدة، ومشرفة الحافلة وسائق الصهريج.

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وكان بلاغ قد وصل إلى مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي، في السابعة من صباح أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة مدرسية، ما دعا لحالة الاستعداد القصوى، وتهيئة الطواقم الطبية من مختلف التخصصات، إضافة الى تجهيز غرف العناية والأشعة ومختبر الدم، وجميع المرافق الطبية المساندة للحالات الطارئة.

وبدأ فريق الطوارئ المكون من 11 طبيباً وممرضات ومسعفين وفنيين في إجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة، وتقسيم منطقة استقبال الطوارئ إلى قسمين أحدهما للإصابات البسيطة والآخر للمتوسطة كما عمدت إدارة المستشفى إلى تشكيل فريق متخصص من العلاقات العامة، لاستقبال أولياء الأمور الذين توافدوا على المستشفى، حيث أجرى الفريق التسهيلات الممكنة لزيارة أبنائهم والاطمئنان عليهم.

وبدورها، قالت هيئة طرق ومواصلات دبي في تصريح لـ"الاتحاد": إن شاحنة صهريج نقل المياه التي كانت طرفاً في حادث الاصطدام مع الحافلة المدرسية، مخالفة لقانون حظر الشاحنات على شارع الخيل، الذي يسري في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وحتى 8:30، وفترة الظهيرة من الساعة الواحدة وحتى الثالثة، والمسائية من الساعة الخامسة والنصف حتى الساعة الثامنة. وقامت الهيئة بالتعاون مع شرطة دبي بتنظيم الحركة المرورية في موقع الحادث، وتوجيه السائقين القادمين عبر شارع الخيل لاستخدام الطرق البديلة مثل شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، كما قام فريق العمل بتنظيف موقع الحادث، قبل إعادة الحركة المرورية الطبيعية في شارع الخيل. وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع شرطة دبي التحقيق في الحادث، والتحقق من استيفاء حافلة النقل المدرسي للاشتراطات والمتطلبات.

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