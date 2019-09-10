نجوم بطولة UFC 242 يُشعلون الحماس في العاصمة بتمارين رياضية تمهيداً لانطلاق ليلة النزالات الكبرى

شهد أسبوع أبوظبي للتحدي، المهرجان الذي يمتد على مدار سبعة أيام ويستضيف مجموعة متنوعة من أنشطة الرياضات القتالية والترفيه بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يوم الأربعاء حماساً متزايداً، حيث استعرض حبيب نور محمدوف وداستن بوارييه ومجموعة من أبرز النجوم المشاركون في بطولة UFC 242 بعض حركات المصارعة خلال جلسة تدريب مفتوحة شهدتها الحلبة في ’ياس مول‘.

وحرص ستة من أبرز المقاتلين المشاركين في النزالات الحماسية الخاصة بالفعالية الكبرى التي ستعقد يوم السبت في ’ذا أرينا‘، الصالة المبنية خصيصاً لاستضافة الفعالية في جزيرة ياس، وأبرزهم حبيب نورمحمدوف وداستن بوارييه على تخصيص جزء من وقتهم لمنح المعجبين فرصة لا تتكرر لرؤيتهم أثناء التمرين.

وانضم كلٌّ من بول فيلدر وإدسون باربوزا وإسلام ماكاشيف وجوان كالدروود إلى حبيب نورمحمدوف وداستن بوارييه، اللذين سيتصدران بطولة UFC التي تعود إلى العاصمة الإماراتية ، في سلسلة من التمارين الفردية التي استمرت عشرين دقيقة أمام عدسات الكاميرات، وبإشراف البطل السابق لوزن الوسط دان هاردي.

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وتتواصل الفعاليات الحماسية لأسبوع أبوظبي للتحدي يوم الخميس مع انطلاق معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية الذي يستمر لثلاثة أيام في حلبة ’دو فوروم‘ في جزيرة ياس.

كما تستمر بطولة القتال النهائي UFC في الاستحواذ على اهتمام المعجبين بظهور خاص للرياضيين الضيوف هنري ’ذا مسنجر‘ سيخودو من فئة الوزن الخفيف في ’مول بوابة الشرق‘، وكيفن جاستيلوم من فئة الوزن المتوسط في ’مارينا مول‘، وكامارو ’ذا نايجيريان نايتمير‘ أوسمان من فئة وزن الريشة في ’مول الوحدة‘، وجوزيف بينافيديز من فئة وزن الذبابة في ’مول المشرف‘. ومن المقرر أن يظهر الأبطال في هذه المواقع بين الساعة 6 و7 مساءً.

لمزيد من المعلومات والاطلاع على آخر التحديثات حول أسبوع أبوظبي للتحدي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ADShowdownWeek.ae أو متابعة صفحة الفعالية على فيسبوك وإنستاجرام وتويتر من خلال الوسم @ADShowdownWeek.