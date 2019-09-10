"الاتحادية للضرائب" تؤكد ضرورة الالتزام بالنماذج المحدثة بالنظام الإلكتروني الجديد للخاضعين للضريبة...

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام جميع المسجلين للضريبة الانتقائية بالنماذج المحدثة للتصريحات والإقرارات الضريبية من خلال النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل السلع الانتقائية الذي أطلقته الهيئة في إطار خطط التطوير المتواصلة للنظام الضريبي بشكل عام، ونظام الضريبة الانتقائية بصفة خاصة الذي يشهد عمليات تحديث مستمرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها الهيئة اليوم /الإثنين/ للمسجلين الحاليين للضريبة الانتقائية والمعنيين بتطبيقها، والمُطالَبين بإعادة تسجيل السلع الانتقائية التي يتعاملون بها، فضلاً عن السلع الجديدة التي يتم تسجيلها من جانبهم، وذلك ضمن الحملة التوعية الشاملة التي تنفذها الهيئة حول "أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة"، والتي تتضمن -إضافة إلى هذه الورشة- مجموعة من ورش العمل التعريفية لغير المسجلين، تبدأ يوم الإثنين المقبل 2019 في أبوظبي، ثم تعقد في 18 و23 من الشهر الحالي على التوالي في دبي وعجمان (لقطاعات الأعمال المعنية في الإمارات الشمالية).

وشددت الهيئة على ضرورة قيام قطاعات الأعمال المعنية بالسلع الانتقائية بالإسراع في تنفيذ إجراءات التسجيل، لضمان الالتزام الكامل بقراري مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بشأن "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي"، ورقم (55) لسنة 2019 بشأن "السعر الانتقائي لمنتجات التبغ"، وبموجبهما يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل - التي حضرها نحو 400 من المسجلين للضريبة الانتقائية، والوكلاء الضريبيين- شرحاً شاملاَ للإجراءات المطلوبة من المسجلين للضريبة الانتقائية من خلال النظام المطور، مؤكدين أنه يتعين على كافة قطاعات الأعمال المعنية بالسلع الانتقائية اتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام، مشيرين إلى أن الضريبة الانتقائية تعتبر ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلعٍ مُعيّنة ضارة للحد من استهلاكها.

وأشاروا إلى أن الهيئة أعلنت عن بدء التسجيل لكافة منتجي، ومستوردي، ومخزني "المشروبات المُحَلَّاة" للقيام بالتسجيل كخاضعين للضريبة الانتقائية، ثم تسجيل السلع التي يتعاملون بها التي يشملها القرار، وستتم قريباً دعوة منتجي، ومستوردي، ومخزني "أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية" للتسجيل كخاضعين للضريبة الانتقائية، ثم تسجيل السلع التي يتعاملون بها في نظام الهيئة.

وأوضحوا أن الضريبة الانتقائية هي مسؤولية أي شخص يقوم باستيراد أو إنتاج سلع انتقائية يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة، أو تخزينها في حالات خاصة، أو الإفراج عنها من منطقة محددة، مشيرين إلى أن متطلبات تسجيل السلع الانتقائية تتضمن توفيرتفاصيل المنتج، وتفاصيل المكونات الغذائية، وتفاصيل الحملات التسويقية التي تشمل الصور والفيديوهات، وتقرير المختبر في حال دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى تفاصيل السعر اعتماداً على دليل السعر لدى تجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، أو تفاصيل السعر في الدولة المعنية في حال عدم بيعها في دولة الإمارات.

وفي إطار الإجراءات الأساسية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتوسيع نطاق السلع الانتقائية، قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديث وتطوير نظام التسجيل الإلكتروني، الذي يتميز بسهولة وسرعة الإجراءات، وذلك لإضافة السلع المشمولة بالقرار الجديد لمجلس الوزراء بهذا الشأن، والتسهيل على قطاعات الأعمال المعنية لإتمام عملية التسجيل في نظام الضريبة الانتقائية دون معوقات.

وتتضمن "المشروبات المُحَلَّاة" المشمولة بالقرار الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كمشروب، والمُركَّزات أو المساحيق أو الجِلّ أو المستخلصات أو أيّ صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى، وكذلك أي نوع من السكر المحدد وفقًا للمواصفة القياسية الخليجية المتعلقة ب "السكر"، وأيّ نوع من المُحليات المحددة وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية المتعلقة ب "المُحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".

ودعت الهيئة كافة منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها بكافة أنحاء الدولة، للمشاركة في ورش العمل التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال الأسبوعين المقبلين موضحة أن التسجيل لحضور هذه الورش متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط: www.tax.gov.ae/ar/ew ،حيث يتم تعبئة طلب التسجيل من خلال الرابط وتقديمه إلكترونياً بسهولة تامة.

وضمن خطتها التوعوية الشاملة أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة من الأدلة الإرشادية الجديدة ودليل المستخدم الجديد في شأن النماذج المحدثة في النظام الجديد والآلية والمتطلبات الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة والتي قامت الهيئة بنشرها في الموقع الالكتروني ومنصة الخدمات الالكترونية للمسجلين ومستخدمي نظام الهيئة.