كتب- كمال سلطان وقع المخرج الدكتور عادل عبده، عقد إخراج وتصميم استعراضات حفلي افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين، دورة النجمة نبيلة عبيد، برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، والمقام فى الفترة من ٨ حتى ١٣ أكتوبر المقبل . Advertisements يذكر أن المخرج عادل عبده، سبق وأن أخرج حفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لمدة ثلاث دورات، كما أخرج حفل افتتاح وختام مهرجان مسقط ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، ومهرجان صلالة عام ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ و٢٠١٠، والعيد الوطني لسلطنة عمان ٢٠١٥، هذا إلى جانب ملحمة الرباط وملحمة فارس ورجال بليبيا، كما أخرج مجموعة من المسرحيات نذكر منها "مراية حب، ليلة أنس، زى الفل، شقاوة، قطط الشارع"، وأحدث أعماله العرض المسرحي "سيرة حب" الذى يعرض حاليا على مسرح البالون بنجاح كبير للموسم الثانى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادل عبده نخرجاً لحفلي افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ٣٥ . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.