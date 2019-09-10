الامارات | 25 طالبا الحد الأقصى لطلبة الفصل الدراسي بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طالبا الحد الأقصى لطلبة الفصل الدراسي بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتحديد معايير لسقف أعداد الطلبة في كل فصل دراسي داخل جميع المدارس في الإمارة، بحيث لا يتجاوز الفصل الدراسي الواحد "الصف" 25 طالبا.

كما وجه سموه عبر برنامج الخط المباشر الهيئة بتحديد عدد الحصص الدراسية لكل معلم، بحيث لا تتجاوز ٢٤ حصة في الأسبوع، وبمعدل تقريبي ٥ حصص يومياً، وذلك لتحقيق مخرجات تعليمية نموذجية واستثنائية، وحتى تكون جميع فصول مدارس الشارقة بعدد نموذجي.