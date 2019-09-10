عقد مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين تشنغدو ودبي في 8 سبتمبر 2019

تشنغدو، الصين – (بزنيس واير/"ايتوس واير"): مرحبًا، باندا "،" مرحبا، تشنغدو".... من الواضح أن اتحاد الباندا وتشنغدو كان معروفا به للغاية في دبي. في 6 سبتمبر بالتوقيت المحلي، ظهرت "الباندا العملاقة" الساحرة في دبي مول، أكبر مركز تجاري في العالم، باعتباره "مفاجأة" قبل مؤتمر تشنغدو-دبي للتعاون الاقتصادي والتجاري لعام 2019. كان هذا أول نشاط ترويجي للمدينة يقام في هذا المركز التجاري.

بما أن تشنغدو ودبي لديهما تطلعات مشتركة، فإن الاختلافات والمسافة لا يمكن أن تشكل عقبة أمام مستقبلهما الواعد. "من خلال هذا النشاط الباندا الخاص قبل المؤتمر، نأمل أن نجعل المزيد من السكان المحليين يشهدون إخلاصنا البالغ في تنفيذ التبادلات الاقتصادية والتجارية مع دبي وفهم ثقافة تشنغدو" قال الشخص المسؤول عن مكتب بلدية تشنغدو للتجارة، نأمل أن نأخذ هذا التبادل كفرصة لإنشاء آلية اتصال حكومية، وتعزيز الاتصالات التجارية والاستثمار الثنائي، وبالتالي تعزيز التبادلات والتعاون بين المكانين.

تشنجدو هي مهد مهم لحضارة شو القديمة، وهي مدينة تاريخية وثقافية بارزة في الصين، وهي مجموعة تضم أكثر من 80٪ من العلامات التجارية المعروفة في العالم ومدينة الأزياء الشهيرة. بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.53 تريليون يوان في عام2018، بزيادة قدرها 8 ٪ العام الماضي، تم تصنيفها كمدينة بيتا + في النظام الحضري العالمي واحتلت المرتبة الأولى بين أفضل 100 مدينة في العالم. وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب بلدية تشنغدو للتجارة، في عام 2018، قامت أكثر من 300 شركة في تشنغدو بتبادلات اقتصادية وتجارية مباشرة مع الإمارات العربية المتحدة، بلغ إجمالي حجم الاستيراد والتصدير بين تشنغدو والإمارات 3.11 مليار يوان، زيادة بنسبة 20 ٪ في النصف الأول من هذا العام، بلغ هذا الحجم 1.73 مليار يوان صيني بزيادة قدرها 42 ٪ مع الحفاظ على معدل نمو مرتفع.

بجلاء، هناك إمكانية كبيرة لتشنغدو ودبي للتعاون في مجالات متعددة مثل السفر الجوي والتجارة الراقية، الأحداث والمسابقات. على خلفية مبادرة الحزام والطريق الصينية، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء "طريق الحرير" وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات العربية المتحدة، يثبت التعاون بين مدينة تشنغدو، وسط مدينة الصين، ودبي يثبت أنه مفيد للطرفين.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20190908005064/en/

*المصدر: "ايتوس واير"