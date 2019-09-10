مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تدخل موسوعة "غينيس" لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بعد على مستوى العالم...

منحت موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية ، شهادة الرقم القياسي والأكبر لغرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزةTele-ICU على مستوى العالم . وذلك بعدد 796 سرير لخدمة المرضى في منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي هذا الأسبوع ، حيث قام ممثل موسوعة "غينيس" في بريطانيا السيد جلند اندرو بتسليم الجائزة للأستاذ ناصر بن محمد الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة بحضورعدد من مسؤوليها.

وقال الأستاذ ناصر الحقباني أننا ولله الحمد حصلنا على هذه الشهادة نظير إدارتنا لأكبر غرفة قيادة تحكم للعنايات المركزة بعدد 796 سرير ، وهو أكبر عدد لأسرة طبية على مستوى العالم ، تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة والطارئة أولاً بأول ، وفي كافة مستشفيات المجموعة بالخليج العربي . وغرفة القيادة والتحكم هي فكرة عالمية استطعنا تنفيذها وتطويرها بكفاءة واتقان ولها أهمية بالغة ، فهي تقوم بمراقبة العلامات الحيوية للمرضى وكذلك المراحل العلاجية لهم على مدار الساعة ، كما أنها سريعة الأداء وعالية الجودة ، ومن خلال استشارييها يتم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الطارئة للمرضى.

وأضاف الحقباني قائلاً أننا حقيقة نعتز بدخولنا هذه الموسوعة العالمية وحصولنا على هذه الشهادة التي تأتي امتداداً لشهادات واعترافات أخرى سبق وأن حصلنا عليها من منظمات وهيئات صحية محلية ودولية.

* المصدر: "ايتوس واير"

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