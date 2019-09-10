"نصف ماراثون رأس الخيمة" يعود إلى الإمارة في 21 فبراير 2020

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم عن عودة الحدث الرياضي الشهير "نصف مارثون رأس الخيمة" إلى جزيرة المرجان مع انطلاق نسخته الرابعة عشر يوم 21 فبراير 2020. بإمكان العدائين المحترفين والهواة الآن التسجيل في أسرع نصف ماراثون في العالم للمشاركة في سباقات مختلفة مصممة لتناسب كافة القدرات، واختبار تجربة لا تنسى في موقع مذهل.

هذا وقد بدأت الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث السنوي في الإمارة واستقبال العدائين وعشاق الجري من شتى أرجاء العالم. وستستضيف جزيرة المرجان الساحرة والمطلة على الشواطئ الرائعة لشبه الجزيرة العربية الفعالية الرياضية، حيث سيحظى المشاركون بفرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة للشواطئ الرملية ومياهها المتلألئة على طول مضمار السباق.

سوف يستضيف سباق نصف الماراثون الشهير مجموعة متنوعة من فئات السباقات التي تناسب كافة القدرات، بما في ذلك الرياضيين المحترفين، العدائين الهواة، وأصحاب الهمم والأطفال. إضافة، يقدم "نصف ماراثون رأس الخيمة" فئة سباق تتابع جديدة لأول مرة ؛والتي تسمح لاثنين من المشاركين بالتناوب في استكمال المسافة خلال فترة زمنية محددة. كما يمكن للعائلات أيضًا الاستمتاع بهذا الحدث الرياضي من خلال المشاركة في سباق 1 كم (1 KM Fun Run) المصمم خصيصاً للأطفال حيث سيتمكن أحد الوالدين بمرافقة الطفل دون أي تكلفة إضافية.

وبهذه المناسبة، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: " بعد النجاح الكبير وعدد المشاركين القياسي الذي سجله ’نصف ماراثون رأس الخيمة ‘هذا العام، يعود السباق في نسخته الرابعة عشر في عام 2020 إلى جزيرة المرجان الساحرة، حيث نتطلع قدماً للتفاعل والتجاوب الذي سيحققه بين الرياضيين المحترفين وهواة الجري من كل مكان. ما زال ’نصف مارثون رأس الخيمة‘ يحتفظ بمكانته كأحد الفعاليات الرياضية المفضلة لدى الجماهير على مدى السنوات العشرة الماضية، حيث يعكس العدد المتزايد من المشاركين عاماً بعد عام أهميته ونجاحه المميزين. وفيما تستمر الاستعدادات لاستضافة السباق في الإمارة، ومع فتح باب التسجيل أمام المشاركين لا يسعنا سوى التفاؤل بمستقبل هذا الحدث الرياضي السنوي الرائع والكشف عن المزيد من التفاصيل الشيقة في أقرب وقت ممكن".

كما قال عبدالله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مرجان :" يسرنا أن نكون من الداعمين لنصف ماراثون رأس الخيمة في نسخته القادمة، هذا الحدث العالمي الذي يستقبل المشاركين من جميع أنحاء العالم ويعزز من سمعة إمارة رأس الخيمة كأحد الوجهات الرياضية والسياحية الرائدة في المنطقة. سوف نستضيف السباق في مشروعنا الرئيسي في رأس الخيمة ؛ جزيرة المرجان، المنتجع السياحي الرائد والوجهة السكنية المفضلة، حيث سيستمتع المشاركون بالمناظر الخلابة التي ستشكل خلفية رائعة للسباق. نرحب بجميع المشاركين في رأس الخيمة ونتطلع إلى نسخة جديدة ناجحة من السباق".

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هذا وقامت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بتوقيع اتفاقية مع شركة "آر سي إس سبورت"(RCS Sport)، التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، بهدف تنظيم النسخة القادمة من "نصف مارثون رأس الخيمة". واكتسبت الشركة التي تأسست في عام 1989 شهرة واسعة بعد نجاحها في تنظيم عدد من أبرز فعاليات ركوب الدراجات الهوائية مثل طواف دبي وطواف أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعض فعاليات الجري مثل ماراثون ميلان في إيطاليا.

من جانبه، قال أنريكو فيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "آر سي إس سبورت": "لا شك أن ’نصف ماراثون رأس الخيمة‘ هو أحد أكبر الأحداث الرياضية في الإمارة، حيث يعتبر ملتقى للعدائين من جميع أنحاء العالم. نفتخر بدعمنا لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لأول مرة خلال هذه الفعالية، وسننتهز هذه الفرصة لتأكيد التزامنا بتنظيم فعالية مميزة تلبي تطلعات عشاق ومحترفي الجري من مختلف أرجاء العالم".

انطلاقاً من دعم الأجواء الاجتماعية وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، يهدف "نصف ماراثون رأس الخيمة" في نسخته الرابعة عشر إلى منح المشاركين من العائلات والأصدقاء تجربة رياضية مميزة وسط المناظر الطبيعية الخلابة لجزيرة المرجان.

وكانت النسخة الثالثة عشر من ’نصف مارثون رأس الخيمة‘، التي تم تنظيمها في وقت سابق من هذا العام أكبر نسخة من نوعها، إذ استقطبت 3600 مشارك من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. وانعقدت حينها للمرة الأولى على مضمار جديد بالكامل في جزيرة المرجان.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالحدث في القريب العاجل بما في ذلك القائمة الكاملة للفعاليات الاجتماعية المصاحبة له. ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الموقع الرسمي: www.therakhalfmarathon.com