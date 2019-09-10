أبوظبي موتورز تستقبل سيارة BMW M760Li xDrive الجديدة بلون Atlantis Blue

أعلنت أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في الشرق الأوسط، عن وصول سيارة الفئة السابعة الجديدة كليًا من BMW في وقت مبكر هذا العام. ويوجد في سيارة BMW M760Li xDrive وحدة الطاقة تأتي في صدارة مجموعة محركات BMW الفئة السابعة، حيث تتضمن محرك بنزين 12 أسطوانة، يشكل معيارًا جديدًا لإنتاج الطاقة ضمن فئة السيارات الفاخرة والقوية.

يتمتع المحرك الذي يشغل سيارة BMW M760Li xDrive الجديدة بسعة قدرها 6.6 لتر، لينتج 609 حصانًا كحد أقصى عند الدوران ما بين 5500 و6500 دورة في الدقيقة. أما عزم الدوران الأقصى والذي يبلغ 850 نيوتن متر، فهو متاح عندما يزداد دوران المحرك حتى يصل إلى 1،550 إلى 5000 دورة في الدقيقة. ويضمن المحرك ذو الأداء العالي، إضافةً إلى مجموعة نقل الحركة المتطورة من BMW xDrive، أفضل أداء ممكن يدفع سيارة السيدان الفخمة والرياضية الرائعة لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون خلال 3.8 ثانية فقط.

ويمكن الآن استخدام مفاتيح التحكم بتجربة القيادة لتحديد وضع القيادة الرياضي SPORT + في سيارة BMW M760Li xDrive الجديدة، وذلك لتحديد الإعدادات الخاصة في المركبة والتي تشمل الاستجابة اللحظية والمباشرة والرياضية والاستجابة الصوتية على وجه الخصوص.

كما يمكن أيضًا تغيير الإعدادات في محرك سيارة BMW M760Li xDrive إلى وضع COMFORT +، حيث تصبح استجابة الخنق لطيفة، ودرجة التثبيط كبيرة لتعزيز تجربة القيادة الفاخرة

تعد وظيفة التحكم في الإنطلاق، مع قوة الجر المعدلة لتسارع أقوى، ميزة إضافية في ناقل الحركة ثماني السرعات، والذي يعد ضمن المعايير القياسية في سيارة BMW M760Li xDrive الجديدة.

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كما يبرز التصميم القوي والمحسّن من خلال التفاصيل الخارجية المميزة التي تتمتع بها سيارة الفئة السابعة من BMW، وتنعكس أيضًا بالتصميم الداخلي المطور والغنى الهائل بالمزايا والتجهيزات العديدة. وتندمج المستويات الهائلة من المساحة والمواد المختارة وتفاصيل التصميم المتناسقة والمزايا الحصرية لتضمن أجواء فاخرة تم تحسينها من جميع النواحي. وعند دخول السائق، تستقبله مجموعة العرض الرقمي في مجموعة أجهزة القياس وشاشة التحكم، ونظام تشغيل BMW 7.0 المحدث، لتشكل بذلك معايير جديدة في الرفاهية والراحة أثناء التنقل.

تعد باقات BMW Service and Repair Inclusive الأكثر شمولية وتنوعًا فيما يتعلق بتغطية الخدمات والإصلاحات والصيانة. ويتم تزويد المركبات بباقتين ضمن التصميم القياسي للسيارة، بالنسبة للسيارات التي يتم شراؤها حصريًا من أبوظبي موتورز. وتغطي باقة BMW Service Inclusive Plus الخدمات الروتينية لمدة 8 سنوات و/أو 160،000 كم، فيما تغطي باقة "BMW Repair Inclusive" 5 سنوات و/أو 200،000 كيلومتر.

وبذلك فإن الشركة تقدم قيمة إضافية لعملائها، وتضمن لهم أقل تكلفة على الملكية بين العلامات التجارية الفائقة للسيارات. وإلى جانب راحة البال، سيحظى العملاء أيضًا بقيمة إعادة بيع أعلى لسيارتهم إذا اختاروا بيع السيارة ضمن فترة صلاحية الباقة، لأن الجزء المتبقي من جميع الباقات يمكن نقله بالكامل إلى مالك جديد.

ويمكن للعملاء الراغبين بالاطلاع شخصيًا على طراز BMW M760Liالتوجه إلى أحد معارض أبوظبي موتورز، حيث يقدم لهم خبير المنتج عرضًا تفصيليًا ومعلوماتٍ إضافيةً عن هذا الطراز وما يتمتع به من مزايا رائعة.

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