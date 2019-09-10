الامارات | مساندة تُشيّد 6 مدارس جديدة في بني ياس والرحبة ومدينة الرياض والظاهر والباهية وشعاب الأشخر بمليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مساندة تُشيّد 6 مدارس جديدة في بني ياس والرحبة ومدينة الرياض والظاهر والباهية وشعاب الأشخر بمليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن مباشرتها العمل في بناء وتشييد 6 مدارس جديدة في بني ياس والرحبة ومدينة الرياض والظاهر والباهية وشعاب الأشخر، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار درهم، مشيرة إلى أنها تنفذ هذه المدارس بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وذلك ضمن 6 مشاريع مختلفة.

ويأتي تشييد المدارس الـ 6 الجديدة في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتنفيذ توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في توفير مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطور في الإمارة، وأيضاً توفير البيئة التعليمية المحفزة للطلبة والمعلمين على حد سواء.

وأكدت «مساندة» حرصها خلال تنفيذها مشاريع التعليم بصفة عامة على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، مشيرة إلى أن كل مدرسة سيتم إنشائها على أساس تقييم اللؤلؤتين للمباني المستدامة والمصنفة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والتي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام، إلى جانب الالتزام بمطابقة جميع المواد والمعدات والأجهزة المستخدمة لأحدث مواصفات الاستدامة.

وذكرت أنها ستزود المدارس الجديدة بأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية من تكييف هواء وأنظمة مكافحة حريق، وغيرها بما يتوافق مع دليل التصميم ومتطلبات دائرة التعليم والمعرفة، وبما يتوافق أيضاً مع اللوائح ومتطلبات الهيئات الحكومية، إلى جانب مراعاة التقيد بالمعايير القياسية المتبعة عالمياً، ونظام إدارة المشاريع بشركة مساندة الذي يتبنى معايير لضوابط الجودة والالتزام بتطبيق معايير السلامة المهنية، وعدم الإضرار بالبيئة وفق برنامج زمني معد مسبقاً، وذلك انطلاقاً من حرص «مساندة» على المساهمة في تحقيق أهداف خطة إمارة أبوظبي.

ولفتت إلى أن المشاريع الـ 6 تأتي في إطار برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل، الذي يتوافق مع أفضل الممارسات، سواء من حيث تصميم الصفوف المدرسية والقاعات متعددة الاستخدام، أو من حيث البيئة المناسبة والجاذبة للتعليم، والتي تتوافق مع احتياجات أجيال المستقبل.