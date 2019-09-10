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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكبر مقهى ماغنوليا بيكري في العالم يفتح أبوابه في أبوظبي
افتتحت مؤسسة ماغنوليا بيكري في نيويورك أكبر مقاهيها، حيث تبلغ مساحته 2614 قدمًا ويضم 70 مقعدًا في غاليريا مول بأبو ظبي.
جنبا إلى جنب مع الحلويات الكلاسيكية، بما في ذلك بودنغ الموز وكذلك الكعك المزخرف، سيقدم المتجر الجديد وجبات الإفطار طوال اليوم، مثل العجة القابلة للتخصيص والفطائر المخبوزة في المقهى، والبطاطا المحمرة، والشطائر والسلطات، والعديد من الوجبات الشرق أوسطية الشهية، بحسب موقع hotelnewsme.
للمزيد من المعلومات والطلبات هاتف: 026749380
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