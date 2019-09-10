محمد بن زايد: نتطلع لتنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإريتريا

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، فخامة أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا الصديقة. ورحب سموه بزيارة الرئيس الإريتري إلى الدولة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإريتريا خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث سموه والرئيس الإريتري، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، علاقات الصداقة، وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والآفاق المستقبلية لتطويرها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

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