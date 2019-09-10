محمد بن زايد ووزير الخارجية الموريتاني يبحثان العلاقات الثنائية

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة.

وبحث سموه ووزير الخارجية الموريتاني، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

كما تبادل الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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