محمد بن زايد يستقبل البطل العالمي حبيب نور محمدوف ويهنئه بفوزه في بطولة أبوظبي

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، المصارع العالمي حبيب نور محمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة «UFC» الذي توج بطلاً للنزال الرئيس في بطولة «UFC»، وذلك في ختام أسبوع أبوظبي للتحدي الذي أقيم في صالة «ذي أرينا» بحلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وهنأ سموه البطل على أدائه، متمنياً له التوفيق، ومزيداً من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.

من جانبه، أعرب حبيب نور محمدوف عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم الذي يقدمه سموه لمختلف الرياضات.

يذكر أن منافسات الألعاب القتالية في اليوم الأخير من «أسبوع أبوظبي للتحدي» شملت 13 مواجهة جمعت بين نخبة من المصارعين والمصارعات المصنفين على المستوى العالمي.

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