محمد بن زايد يبحث والرئيس التنفيذي لـ «توتال» تطوير القطاع

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر في أبوظبي، باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.

وبحث سموه وباتريك بويانيه، خلال اللقاء، أوجه وفرص التعاون بين «توتال» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجالات الطاقة، وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يخدم التنمية والبناء والازدهار على مستوى العالم.

كما تطرق اللقاء إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 من شهر سبتمبر 2019 والذي يعد منصة عالمية للحوار وتجمع رؤساء دول ووزراء ورواد القطاع وقادة الفكر، إلى جانب المهتمين والمنظمات من جميع أنحاء العالم لمناقشة التطورات في قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها، وإيجاد الحلول لها. حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

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