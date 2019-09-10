محمد بن زايد ووزير الاقتصاد الماليزي يبحثان علاقات الصداقة

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، داتو سري محمد أزمين علي، وزير الاقتصاد في ماليزيا الذي يزور البلاد لحضور أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وبحث سموه والوزير الماليزي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وماليزيا، وإمكانات تنميتها في مختلف جوانبها، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لفتح آفاق أشمل للتعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين.

كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور التي سيناقشها المؤتمر العالمي للطاقة، والتي تتركز في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، ودورها في الازدهار العالمي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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