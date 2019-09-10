محمد بن زايد يستقبل وفد شركة مطارات أبوظبي

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفد شركة مطارات أبوظبي.

وتبادل سموه مع الوفد، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي، الأحاديث حول مسار تنفيذ خطط التطوير القائمة التي تنفذها الشركة للارتقاء بالخدمات الجوية.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين دعم سموه القطاعات الحيوية كافة في الدولة، بما يحقق التنمية الشاملة وتكاملها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات.

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