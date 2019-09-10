هزاع بن زايد يلتقي وزير النفط العراقي

أبوظبي (وام)

التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحث سمو الشيخ هزاع بن زايد مع الوزير العراقي، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات في مجالات الطاقة المتنوعة والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات أمن الإمدادات واستدامة مصادرة الطاقة.

وشدد الجانبان على أهمية التركيز على مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مكوناً مهماً من صناعة الطاقة.

حضر اللقاء عن الجانب الإماراتي، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي حمد مبارك الشامسي، أمين عام المجلس الأعلى للبترول، وحسن أحمد الشحي، سفير الدولة لدى الجمهورية العراقية، وعن الجانب العراقي زيد عز الدين محمد نوري، السفير العراقي لدى الدولة، والدكتور فلاح العامري، مدير عام شركة تسويق النفط العراقية، ورعد رفيق ياسين، مدير عام شركة المشاريع النفطية العراقية، وعاصم جهاد، مدير إعلام وزارة النفط العراقية، وحيدر السعيدي، مدير مكتب وزير النفط العراقي.