«الإنشاءات البترولية» توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين صينيتين

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» مذكرتي تفاهم منفصلتين مع شركتين صينيتين أمس، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الـ24 في أبوظبي، لاستكشاف فرص التعاون المشترك في مشروعات تطوير حقول النفط والغاز البرية والبحرية ومجالات اهتمام استراتيجية أخرى. وتم توقيع المذكرتين بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس إدارة «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، وجو شونلين، المستشار الاقتصادي والتجاري- الصين.

ووقع الاتفاقية الأولى المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية؛ وليو هايجون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية»؛ بحضور جيانغ مينجون، المدير التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية الصينية - أبوظبي /‏ يانغ سيبانغ، نائب الرئيس التنفيذي، الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية /‏ كي جيانهوا، مدير عام الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية. كما قام المهندس الظاهري بتوقيع الاتفاقية الثانية مع يي بينغيين، نائب مدير عام CC-7 بحضور ني تشوان، الرئيس التنفيذي لـ «الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية» في الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية الموقعة مع «الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية»، ستبحث «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» فرص التعاون المحتمل في المشاريع التي توفر قيمة مجزية للشركتين، فضلاً عن تبادل المعلومات والبيانات والرؤى حول مشاريع الطاقة المحتمل إنجازها سوياً في المستقبل. وتمكّن الاتفاقية الشركتين من إطلاق حوارات مشتركة للتعاون في المشاريع المستقبلية، والاستفادة من إمكاناتهما في تأسيس منظومة الطاقة وبنيتها التحتية.

أما مذكرة التفاهم الثانية الموقعة مع «الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية»، فتتيح للشركتين تعاوناً شاملاً في ما يتعلق بالمشاريع المحتملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فضلاً عن استكشاف فرص تمويل خدمات مشاريع «أدنوك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستقوم الشركتان بتقييم الفرص المتاحة في مشروعات «أدنوك» القائمة، والاستفادة من نقاط القوة المشتركة في رأس المال المالي والصناعي، والتقدم التكنولوجي، ونقاط القوة الإدارية، وتكامل الموارد، لتعزيز التعاون بينهما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.