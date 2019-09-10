«تبريد» تعتزم التوسع في الخليج ومصر

سيد الحجار (أبوظبي)

تدرس الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، التوسع في تنفيذ مشاريع جديدة في منطقة الخليج، لا سيما بالكويت، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في مصر والهند، بحسب بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال اللمكي، لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبوظبي، أمس، إن محفظة الشركة تضم حالياً 75 محطة في الإمارات ودول الخليج، باستثناء الكويت، حيث تبحث الشركة حالياً تنفيذ مشاريع لها بالكويت، فضلاً عن استشراف الفرص الجديدة بمصر.

وأضاف، أن «تبريد» كشفت، مطلع العام الحالي، عن إنشاء أول محطة لتبريد المناطق في مدينة أمارافاتي، العاصمة الجديدة لولاية أندرا براديش بالهند، حيث وقعت اتفاقية خدمات تبريد تمتد لثلاثين عاماً مع هيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية أندرا برديش، وذلك لإنشاء وامتلاك وتشغيل وتحويل محطة لتبريد المناطق بسعة 20 ألف طن تبريد في مدينة أمارافاتي، موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع بطاقة 5 آلاف طن تبريد، حيث يتوقع بدء التزويد خلال عام 2021.

وأوضح أن المحطة تعد الأولى لشركة تبريد خارج سوق دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد بداية لتوسع الشركة في دول جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، زاد إجمالي توصيلات الشركة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.145 مليون طن تبريد، منها 14.46 ألف طن تبريد أضيفت لعملاء جدد خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 6068 طن تبريد في الإمارات، و8400 طن تبريد في سلطنة عُمان، حيث تم تشغيل محطة جديدة لتبريد لمسقط مول الذي تم افتتاحه في أبريل الماضي.

وأشار اللمكي، إلى أن أعمال «تبريد» في الإمارات تنتشر في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة، موضحاً أن الشركة باشرت بتوفير خدمات التبريد لعدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية بالإمارات مثل مترو دبي، والذي يتم الاحتفال حالياً بمرور 10 سنوات على إنشائه، فضلاً عن جامع الشيخ زايد الكبير، بجانب تنفيذ كافة أعمال التبريد في جزيرة ياس، وذلك عبر محطتها في الجزيرة التي تصل طاقتها لنحو 4 آلاف طن.

ولفت إلى حرص «تبريد» على توفير حلول مستدامة تساعد في خفض قيمة استهلاك الكهرباء وخفض البصمة الكربونية، ما يعزز من خطط الإمارات لنشر حلول الاستدامة.

وأكد اللمكي، أن الوضع المالي للشركة جيد في ظل توافر السيولة، موضحاً أن «تبريد» حققت صافي أرباح في النصف الأول من العام الحالي بلغت 199.4 مليون درهم، بزيادة 11% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.