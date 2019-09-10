الامارات | محمد بن راشد عن أمير الكويت: رجل نحبه ويحبنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد عن أمير الكويت: رجل نحبه ويحبنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن أمنياته بالشفاء لأمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. واستذكر سموه، في تغريدة عبر حسابه في موقع «تويتر»، وقفة «أمير الإنسانية» مع دبي قبل 50 عاماً، لإطلاق قناة تلفزيونية من دبي.

وقال سموه: «قبل خمسين عاماً في مثل هذا اليوم، وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي.. رجل نحبه ويحبنا.. أمير الإنسانية.. الشيخ صباح الأحمد.. آثار إنجازاته وإنسانيته وحكمته ستبقى طويلاً طويلاً». وأضاف سموه: «تعبك يتعبنا يا أبا ناصر.. حفظك الله ورعاك وشفاك.. وأدام عزك، ورفع قدرك».

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فيديو لحفل إطلاق مكتب دولة الكويت في دبي، الذي تضمن كلمة لأمير الكويت، الذي كان وقتها وزيراً للخارجية.

ورداً على تغريدة سموه، حيّا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، أنس خالد الصالح، في تغريدة عبر «تويتر»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مستذكراً مواقف الأشقاء في الخليج تجاه دولة الكويت.

وقال الصالح: «وقفتكم مع الشرعية، والشعب الكويتي، في أحلك الظروف ستبقى راسخة في ذاكرة التاريخ، وفي قلوب الكويتيين، فكنتم مع دول الخليج نموذجاً للوفاء، ومثالاً للأخوة».

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إلى ذلك، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن أمنياته بالشفاء لأمير الكويت، وقال: «خطاك الشر يا أمير الإنسانية.. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، واحفظه بعينك التي لا تنام».

كما أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عن أمنياته بالشفاء لأمير الكويت، وقال سموه على «تويتر»: «من قناة واحدة أطلقها أمير الإنسانية صباح الأحمد قبل خمسين عاماً.. لأكثر من 80 قناة تحتضنها دبي اليوم.. بالمحبة والتعاون والتعاضد ننجح معاً كدول ومؤسسات.. شكراً لأميرنا ووالدنا وحكيمنا صباح الأحمد.. فضلك محفوظ.. وقدرك عالٍ في القلوب.. شفاك الله وعافاك.. وأرجعك لنا قريباً سالماً غانماً».

يشار إلى أن سمو أمير دولة الكويت أدخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لاستكمال فحوص طبية، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي، أمس، عن عميق الارتياح لحالة أمير الكويت الصحية.

حمدان بن محمد: «خطاك الشر يا أمير الإنسانية».

مكتوم بن محمد: «من قناة واحدة أطلقها صباح الأحمد قبل خمسين عاماً.. لأكثر من 80 تحتضنها دبي اليوم».