الامارات | عجمان تدشن «أكاديمية X للابتكار»

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تدشن «أكاديمية X للابتكار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أكاديمية عجمان X للابتكار، المنصة الإبداعية التي تجمع موظفي الدوائر الحكومية في منبر واحد، لصقل مهاراتهم المعرفية، وتوسيع آفاقهم الفكرية في مجال الابتكار، من خلال استحداث مساحات ابتكارية بمعايير عالميّة.

جاء ذلك خلال انعقاد معرض الذكاء الاصطناعي بدورته الثانية، والذي أطلقه مركز عجمان X، التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، ومديري الجهات الحكومية بالإمارة، وممثلي كبرى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وطلبة الجامعات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إن جميع الدوائر تتجه، اليوم، نحو تحقيق التغيير المنشود في المجالات كافة، وتسعى لصقل مهارات كفاءاتها البشرية التي تعد أساساً للتقدم والرفعة، فبداخلهم طاقات كبيرة لتطوير العمل بكل القطاعات».

وأشار إلى أن الأكايمية ستعمل على تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار، تعزز قدرات الموظفين في مختلف مجالات.

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وأضاف أن الدائرة حققت نجاحاً كبيراً، من خلال معرض الذكاء الاصطناعي بدورته الأولى، ولاتزال تطمح لتحقيق الأفضل في دورته الحالية، والرامية لتعزيز الابتكار الحكومي وتطوير بيئة الابتكار، لإيجاد حلول فاعلة لتحديات المستقبل.

من جهته، قال عمر بن سلطان العلماء: «إن المعرض سيحقق نجاحات متتالية، خلال السنوات المقبلة، فاليوم نمتلك المواهب والموارد المتمثلة بالنظم والكفاءات والطاقات البشرية، والموارد تتمثل بالمعلومات والبيانات».

من جانبه، أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عبدالرحمن محمد النعيمي، أن مركز عجمان X استطاع إنشاء منصة التقاء، جمعت أصحاب القرار بكبرى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من تجاربهم المميزة.

من جهتها، قالت الشيخة نورة حميد النعيمي، مدير مركز عجمان X: «إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً نعيشه، ونسعى جميعاً لتطوير أعمالنا من خلاله، لنحقق جودة الحياة التي تطمح لها دولة الإمارات».